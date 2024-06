Shanghai (ots/PRNewswire) - Während des MWC Shanghai 2024 hielt Chen Hao,

Präsident der Abteilung Carrier Business bei Huawei, eine Grundsatzrede. Er wies

darauf hin, dass primäre Innovationen technologische Dividenden freisetzen,

während sekundäre Innovationen den geschäftlichen Erfolg beschleunigen, und wies

darauf hin, dass 5G derzeit sekundäre Innovationen erfährt.



China hat die weltweit größten und fortschrittlichsten 5G-Netze aufgebaut, und

im Mai dieses Jahres überstieg die Zahl der 5G-Nutzer in China 890 Millionen,

was mehr als 52 % der weltweiten Gesamtzahl entspricht. Dank dieses

unglaublichen Fortschritts entwickeln sich Informations- und

Kommunikationstechnologien wie 5G rasch zu einem integralen Bestandteil aller

Sektoren und Bereiche in China.





Während seiner Keynote mit dem Titel "Secondary 5G Innovation: Charting a NewCourse for Business Success" (Sekundäre 5G-Innovation: Einen neuen Kurs für denUnternehmenserfolg einschlagen) sagte Chen: "Chinas Erfolg bei 5G ist dasErgebnis unermüdlicher Forschung, effektiver Praktiken und endloser Innovation.So wie James Watt mit seinen Verbesserungen an der Dampfmaschine dieindustrielle Revolution ausgelöst hat, wird erwartet, dass die sekundäre5G-Innovation die Monetarisierung in drei Bereichen beschleunigt -Nutzerszenarien, Netzwerk-Cloud-Intelligenz-Synergie undÖkosystem-Zusammenarbeit - und damit eine neue Stufe des Geschäftserfolgserreicht."Innovationsszenario: Neuerfindung des Wertes von Nutzergruppen und Szenarien zurBeschleunigung der multimetrischen Netzwerk-MonetarisierungHeute gibt es in China 150 Millionen registrierte Livestreaming-Nutzer. Dank derhohen Uplink-Geschwindigkeiten von 5G und des prioritätsbasierten Netzzugangskönnen die Betreiber im Lande die Anforderungen dieser Nutzer an Videos mithöherer Auflösung und ohne Stottern erfüllen. Außerdem haben mehr als 15Provinzbetreiber in China Livestreaming-Pakete mit garantiertenUplink-Geschwindigkeiten veröffentlicht.Netzwerke sind zunehmend in der Lage, neue Funktionen wie benutzer- unddienstspezifische Beschleunigung, deterministische Erfahrung und visualisierteBenutzerwahrnehmung zu unterstützen, und diese Fortschritte werden Livestreamingauf mehr Szenarien, Benutzergruppen und Anwendungen ausweiten. Der Wert vonNutzergruppen und -szenarien wird somit neu erfunden, wodurch dieMonetarisierung des Netzes durch verschiedene Metriken beschleunigt wird.Integrierte Innovation: Neues Tor zu industriellen IoT-Diensten durchNetzwerk-Cloud-Intelligenz-Synergie