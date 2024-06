Anleger in Not

Lahr (ots) - Der milliardenschwere Immobilienfonds "Uni Immo Wohnen ZBI" von

Union Investment ist nach Medienberichten in Schwierigkeiten geraten. Der Wert

des Fonds wurde von unabhängigen Sachverständigen um rund 860 Millionen Euro auf

knapp 4,3 Milliarden Euro herabgestuft, wie das Handelsblatt am 27. Juni 2024

berichtete. Der Kurs brach daraufhin um bis zu 17 Prozent ein. Den Schaden haben

Kunden von Volks- und Raiffeisenbanken, wie die Süddeutsche Zeitung vermutet.



Die auf Bank- und Kapitalmarktrecht fokussierte Kanzlei Dr. Stoll & Sauer weist

darauf hin, dass Banken verpflichtet sind, eine ordnungsgemäße Anlageberatung zu

leisten. Anleger müssen umfassend über die bestehenden Risiken der Geldanlage

informiert werden. Werden Risiken verschwiegen oder verharmlost, kann dies zu

Schadenersatzansprüchen der Anleger führen. Gleiches gilt, wenn die Angaben in

den Prospekten fehlerhaft oder unvollständig gewesen sind. Die Kanzlei rät

betroffenen Anlegern zur anwaltlichen Beratung im kostenlosen Online-Check (http

s://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/bank-kapitalmarktrecht/anleger-not-uni

-immo-wohnen-zbi-von-union-investment-dramatisch-abgewertet#paragraph--id--17450

) .