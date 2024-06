Entwicklung der Indizes

Topwerte im DAX

Flopwerte im DAX

Topwerte im MDAX

Flopwerte im MDAX

Topwerte im SDAX

Flopwerte im SDAX

Topwerte im TecDAX

Flopwerte im TecDAX

Topwerte im Dow Jones

Flopwerte im Dow Jones

Topwerte im S&P 500

Flopwerte im S&P 500

**Aktuelle Marktentwicklungen: Uneinheitliche Performance der großen Indizes** Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX konnte sich leicht im Plus halten und steht aktuell bei 18.254,47 Punkten, was einem Anstieg von +0,10% entspricht. Im Gegensatz dazu verzeichneten die anderen deutschen Indizes Verluste: Der MDAX fiel um -0,73% auf 25.225,04 Punkte, während der SDAX um -0,45% auf 14.319,86 Punkte nachgab. Der TecDAX blieb unverändert bei 3.332,29 Punkten. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigten sich die US-amerikanischen Indizes etwas freundlicher. Der Dow Jones legte um +0,15% zu und steht nun bei 39.215,17 Punkten. Der S&P 500 konnte ebenfalls zulegen und notiert aktuell bei 5.496,58 Punkten, was einem Plus von +0,27% entspricht. Insgesamt zeigen die heutigen Marktbewegungen eine uneinheitliche Entwicklung, wobei die US-Indizes eine leicht positive Tendenz aufweisen, während die deutschen Indizes überwiegend Verluste hinnehmen mussten.Zalando führt die Topwerte im DAX an mit einem Anstieg von 3.05%, gefolgt von MTU Aero Engines mit 2.14% und Mercedes-Benz Group mit 1.56%.Die Flopwerte im DAX werden von Siemens Healthineers angeführt, die einen Rückgang von 2.85% verzeichnen, gefolgt von RWE mit -1.75% und Beiersdorf mit -1.66%.Evotec führt die Topwerte im MDAX an mit einem Anstieg von 4.89%, gefolgt von TRATON mit 2.50% und Aroundtown mit 1.76%.Die Flopwerte im MDAX werden von TeamViewer angeführt, die einen Rückgang von 5.88% verzeichnen, gefolgt von Rational mit -5.78% und Nordex mit -4.59%.AUTO1 Group führt die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 7.15%, gefolgt von ADTRAN Holdings mit 6.41% und SCHOTT Pharma mit 5.38%.Die Flopwerte im SDAX werden von MLP angeführt, die einen Rückgang von 7.89% verzeichnen, gefolgt von Dt.Beteiligungs AG mit -6.31% und CompuGroup Medical mit -4.26%.Evotec führt die Topwerte im TecDAX an mit einem Anstieg von 4.89%, gefolgt von SMA Solar Technology mit 2.09% und Elmos Semiconductor mit 1.87%.Die Flopwerte im TecDAX werden von TeamViewer angeführt, die einen Rückgang von 5.88% verzeichnen, gefolgt von Nordex mit -4.59% und CompuGroup Medical mit -4.26%.Unitedhealth Group führt die Topwerte im Dow Jones an mit einem Anstieg von 3.07%, gefolgt von Salesforce mit 2.68% und Goldman Sachs Group mit 1.81%.Die Flopwerte im Dow Jones werden von Nike (B) angeführt, die einen Rückgang von 19.32% verzeichnen, gefolgt von Walt Disney mit -1.89% und Travelers Companies mit -1.49%.Synchrony Financial führt die Topwerte im S&P 500 an mit einem Anstieg von 6.33%, gefolgt von Comerica mit 5.54% und Discover Financial Services mit 4.33%.Die Flopwerte im S&P 500 werden von GE Vernova angeführt, die einen Rückgang von 3.29% verzeichnen, gefolgt von NextEra Energy mit -3.04% und Universal Health Services (B) mit -2.86%.