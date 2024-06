Aktien: Buy the dip, wann und wie lange? Die Inflation in den USA ist weiterhin rückläufig. Das zeigen auch die neusten PCE-Daten. Wir beleuchten, wie sich die makroökonomischen Daten auf den Aktienmarkt auswirken. Außerdem schauen wir auf das, was Trader und Investoren jetzt unbedingt wissen sollten.