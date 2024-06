DZ BANK stuft NIKE INC auf 'Halten' Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nike nach Zahlen von 100 auf 83 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Aristotelis Moutopoulos attestierte dem Sportwarenhersteller in einer am Freitag vorliegenden Studie einen …