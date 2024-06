WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag mit leichten Kursgewinnen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX war zwar am Nachmittag kurz ins Minus abgetaucht, erholte sich aber rasch und nahm ein Plus von 0,23 Prozent auf 3609,47 Punkten mit ins Wochenende. Der breiter gefasste ATX Prime legte ebenfalls 0,23 Prozent auf 1809,03 Zähler zu. Das erste Börsenhalbjahr beendet der ATX mit einem Plus von rund 5 Prozent.

Die Meldungslage in Wien blieb vor dem Wochenende insgesamt mager. Neuigkeiten gab es aber bei der Raiffeisen Bank International (RBI). Österreichs Finanzmarktaufsicht hat gegen die RBI eine Geldstrafe in Höhe von 2,07 Millionen Euro verhängt. Die Aktien des Finanzinstituts legten 0,3 Prozent zu, büßten aber einen Großteil der Verlaufsgewinne ein. Erste Group nahmen ein kleines Plus von 0,1 Prozent mit aus dem Handel, bei der BAWAG fielen die Kursgewinne mit 0,9 Prozent im Branchenvergleich am deutlichsten aus.