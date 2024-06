ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss Knappes Dax-Plus - Monats- und Quartalsverlust Der Dax hat am Freitag eine durchwachsene Woche mit Gewinnen beendet. Die Kaufbereitschaft hielt sich aber in Grenzen: Zum Handelsschluss notierte der deutsche Leitindex noch 0,14 Prozent höher bei 18 235,45 Punkten, nachdem er einmal mehr an der …