CALGARY, AB, 28. Juni 2024 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, gab heute bekannt, dass sein Cannabis-Einzelhandelsgeschäft Canna Cabana in 40 Great Plains Road in Emerald Park (Saskatchewan) am Samstag, den 29. Juni, mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für den Freizeitgebrauch und Konsumzubehör für Erwachsene beginnen wird. Darüber hinaus öffnet seine Filiale in 122 4 Avenue West in Cochrane (Alberta) am Sonntag, den 30. Juni, ihre Pforten. Mit diesen Geschäften eröffnet High Tide den 175. und den 176. Canna Cabana-Standort in Kanada.