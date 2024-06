VANCOUVER, Kanada - 28. Juni 2024 - Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines ... ) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 14. Mai 2024 einen gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) unabhängig erstellten technischen Bericht über die Aktualisierung der Ressourcen (der „Bericht“) für das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Eau Claire im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec auf SEDAR+ eingereicht hat.

Zu den Eckpunkten des Berichts gehören:

- Hinzufügung von 307.000 Unzen Au in der Kategorie nachgewiesen und angedeutet (eine Steigerung um 36,0 %) und 223.000 Unzen Au in der Kategorie vermutet (eine Steigerung um 44,6 %).

- Die Ressource Eau Claire bleibt weiterhin offen für zusätzliche Bohrungen.

- Die Geometrie der Erzgänge bei Eau Claire wurde in Bereichen mit neuen Daten und Interpretationen steiler.

- Percival ist eine von mehr als 15 Anomalien entlang des Trends Percival - Serendipity.

Der Bericht mit dem Titel „Mineral Resource Estimate Update for the Eau Claire Project, Eeyou Istchee James Bay Region of Quebec, Canada“ datiert vom 25. Juni 2024, mit Stichtag 10. Mai 2024 unterstützt die von Fury in seiner Pressemitteilung mit dem Titel “Fury Updates Mineral Resources at Eau Claire, Increasing Measured and Indicated Gold Ounces By 36%, And Inferred Gold Ounces by 45%” (Fury aktualisiert die Mineralressourcen bei Eau Claire und erhöht die Unzen Gold in der Kategorie nachgewiesen und angedeutet um 36 % und die Unzen Gold in der Kategorie vermutet um 45%, siehe Pressemitteilung vom 14. Mai 2024) gemachten Angaben. Der Bericht enthält keine wesentlichen Unterschiede zu den Ergebnissen, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. Mai 2024 veröffentlicht wurden. Der Bericht kann unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.furygoldmines.com) eingesehen werden.

