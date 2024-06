Ich finde ja, dass sich Elon Musk durch den Kauf des damaligen Unternehmens Twitter, das heute als X firmiert, im Grunde unsterblich gemacht hat.

Ich kenne allerdings nicht die Situation, wie es damals bei Twitter war, doch es ist wohl Konsens, dass X heute einer der entscheidenden, wenn nicht sogar der größte Hort der Freiheit ist.

Ich schaue heute dort sehr oft und bin sehr begeistert.

Umso mehr ärgert mich jedoch die Meinungsmache, die dort bei manchem läuft. Natürlich ist so etwas normal, das ist mir klar. Überall, wo es Freiheit gibt, gibt es auch den Missbrauch der Freiheit.

Und man darf deshalb natürlich nicht zur Faeser werden und so etwas verbieten wollen, denn das geht nicht.

Jeder Mensch besitzt die Freiheit, auch gegen die Freiheit zu verstoßen.

Ich weiß also, dass es dagegen kein Mittel gibt, dennoch ärgert mich das Geschehen maßlos.

Ich schaue daher auch nicht mehr auf vermeintlich völlig neue Fakten, weil da ja ohnehin die Quellen fast niemals angegeben werden.

Für mich ist es wirklich das größte Ärgernis, wenn bei X eine reißerische Schlagzeile hineingestellt wird und dazu noch ein Ausschnitt, der aussieht wie aus einer Zeitung oder aus dem Fernsehen, doch keine Quelle und kein Datum dazu.

In dieser Woche habe ich mich über einen Fall mächtig geärgert. Da sehe ich auf meinem Handy: "Erlebnis Vergewaltigung?" Und dazu den Text: “Eine Kulturwissenschaftlerin schlägt vor, die Opfer einer Gewalttat als „Erlebende“ zu bezeichnen.”

Das ist natürlich ultra-provokant in der heutigen Zeit, großer Gott. Da werde ich sofort ganz schön zornig. Und darum geht es ja wohl denjenigen, die so etwas bringen.

Es wird jedoch keinerlei Quelle angegeben. Und darum geht es auch. Ich finde das zum Kotzen.

Nur kurz danach sehe ich dann folgenden Post: „Das Leben nach einer Vergewaltigung wird anders, aber es muss nicht unbedingt schlechter werden…“

Darunter dann ein Bild, anscheinend von einem Fernseher abfotografiert, doch auch hier keine Quelle. Was für Mistkerle das sind, die so etwas machen.

Doch ich fotografiere es nur ab und beschließe, das nicht zu glauben und mich nicht zu ärgern.

Am nächsten Morgen rufe ich mir auf dem PC dann die Posts noch einmal auf und recherchiere, dass "Erlebnis Vergewaltigung" ein Artikel aus der FAZ aus dem Jahr 2017 ist. Das war natürlich eine ganz andere Zeit, und warum soll über so etwas nicht geschrieben werden?

Das jetzt jedoch in den heutigen Zusammenhang zu stellen, ist für mich tatsächlich ein Verbrechen. Auch wenn es gerichtlich nicht belangbar ist. Doch den Gerichten traue ich ja sowieso nicht mehr.

Und bei dem zweiten Post sehe ich jetzt, dass der Satz über das Leben nach einer Vergewaltigung eine acht Sekunden lange Sequenz aus einer Sendung mit Namen "Aktuelle Stunde" ist.

Und auch hier findet sich erneut weder ein Bezug noch ein Datum. Für mich ist auch das daher ein Verbrechen. Denn hier sollen Menschen aufgehetzt werden.

Eine Definition für Verbrechen ist für mich: ein schwerwiegender Verstoß gegen die Grundregeln menschlichen Zusammenlebens.

Wenn wir uns weiter gegenseitig so aufstacheln, anstatt faktenorientiert die Dinge abzuarbeiten, führen wir nämlich genau das herbei, was die heutigen Kriegstreiber wollen.

Nämlich Krieg und Spaltung der Gesellschaften überall, in der Ukraine, in Russland, in der EU und auf der ganzen Welt. Auf dass die USA überall Frieden schaffen können mit immer mehr Waffen.

Bernd Niquet

berndniquet@t-online.de