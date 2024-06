Leserfrage: Was mache ich mit nun mit meinen offenen Immobilienfonds? Die Immobilienkrise schwelt schon seit fast zwei Jahren, weil die kräftigen Zinsanhebungen der Notenbanken die Zinskosten in die Höhe getrieben haben und immer mehr Immobilienbesitzer in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Das gilt auch für …