Nvidia – die große Warnung vor dem Cash

Von der renormierten Universität Havard ist man eher gediegene Wirtschaftsprognosen gewöhnt. Eine Einschätzung zu Nvidia überrascht. Forscher das Universtität haben sich die Verhaltensweise von Aktien in Übertreibungsphasen angesehen. Demnach droht Nvidia eine deutliche Korrektur. Das ist die Schlussfolgerung aus den jüngsten Untersuchungen über Blasen und ihr mögliches Platzen. Demnach ist es „fast sicher“, dass der Marktwert von Nvidia, sowie der Halbleiterindustrie im Allgemeinen in den nächsten zwei Jahren um 40 % sinken wird.

Diese Prognose geht aus einer Studie von Robin Greenwood und Andrei Shleifer von der Harvard University sowie von Yang You von der University of Hong Kong hervor. Ihre Studie mit dem Titel „Bubbles For Fama“ wurde im Journal of Financial Economics veröffentlicht. Sie fanden heraus, dass die Wahrscheinlichkeit eines Crashs umso größer ist, je stärker eine Branche den S&P 500 in den letzten zwei Jahren überflügelt hat. Die Forscher definieren einen Absturz als einen Rückgang um 40 % in den folgenden zwei Jahren.