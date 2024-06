Aber jetzt schauen wir Richtung Europa. Alle waren deutlich schwächer für die Eurozone, für Großbritannien, zweitausendein für Deutschland und teilweise prekär, wenn es um das verarbeitende Gewerbe geht.

Von daher konsolidiert der Markt sich weiter. Ich sehe nicht unbedingt einen Einbruch. Warum? Weil die Positionierungsgrade an den Märkten für eine große Korrektur in meinen Augen derzeit nicht ausreichen. Ich sehe eher eine Seitwärtsbewegung mit ganz leicht negativen Vorzeichen. Manche sagen auch: Jetzt kommt die Sommerpause, wer weiß, was passiert? Das sind Gründe für mich, warum es im Moment nicht richtig nach oben ausbrechen kann, aber in der Tendenz stehen eher weitere Gewinnmitnahmen auf der Agenda.

Keine Wirtschaftsregion dieser Welt ist stärker abhängig von Importen und Exporten als die Europäische Union und insbesondere Deutschland. Und das tut uns am stärksten weh.



wallstreetONLINE: Aber Herr Helmeyer, es gibt doch gute Nachrichten, zum Beispiel vom Ifo-Institut. Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im April verbessert, und zwar zum dritten Mal in Folge. Wieso ist das denn für sie keine gute Nachricht?



Folker Hellmeyer: Bei den sogenannten Sentimentindikatoren ist es immer so, dass sich die Menschen sehr schnell an ein neues Umfeld gewöhnen. Angenommen, die Wirtschaft geht zwei Jahre runter, dann ist nachher die Wahrnehmung der Schwäche eine unausgeprägtere. Das nennt man im englischen reversal back to the mean, eine Rückkehr zu einem mittleren Wert. Das ist ein Erklärungsansatz, warum wir in den letzten Wochen bessere Indizes haben. Aber der aktuelle Wert jetzt für den Monat Juni beim Ifo-Index war schwächer als erwartet. Wir hatten vor 89,3, jetzt 88,6. Das passt auch zu den Einkaufsmanager-Indizes, den Erstschätzungen, die am Freitag veröffentlicht worden sind.



Für mich sind am Ende die harten Daten wichtiger als die Sentiment-Indikatoren. Und die harten Daten, ob das Einzelhandelsumsätze der Eurozone oder auch die Industrieproduktion sind – die gehen nicht nach oben. Und wenn wir die Einlassung dann mal nehmen von den Wirtschaftsverbänden, dann sind die Ampeln bei den Verbänden auf rot, weil sie mit den Unternehmen sprechen und weil sie sehen, was tatsächlich passiert.

In China bedeutet doch nicht, dass wir eine Entspannung in der globalen Wirtschaft bekommen, sondern wir schreiben Verspannungen fort. Und das ist alles etwas, was am Ende sich insbesondere zum zu Lasten des Standortes Europa entwickelt. Warum zu Lasten Europas? Keine Wirtschaftsregion dieser Welt ist stärker abhängig von Importen und Exporten als die Europäische Union und insbesondere Deutschland. Und das tut uns am stärksten weh.





wallstreetONLINE: Aber Robert Habeck hat doch auch die gute Nachricht aus China mitgebracht. In Sachen höherer Einfuhrzölle auf in China hergestellte Elektroautos begibt man sich jetzt in Verhandlungen. Das ist doch eigentlich eine gute Nachricht, oder nicht?



Folker Hellmeyer: Natürlich ist es eine gute Nachricht, aber man sollte vielleicht, bevor man solche Maßnahmen trifft, miteinander reden, als nachdem man sie verfügt. Das ist unter diplomatischen Gesichtspunkten nicht der klügste Weg. Und für mich sehe ich die Dinge differenzierter. Wir folgen den USA bei diesen Zöllen in einer Form, die am Ende und das sagen auch unsere Automobilunternehmer, die uns am Ende mehr schaden werden. In den USA, glaube ich, gab es importierte Elektromobile im letzten Jahr. Eine solche Zahl kursierte dort. Das ist also ein vollkommen marginaler Bereich.

Bei uns spielt die Automobilindustrie und auch für uns die freien Märkte eine ganz, ganz andere Rolle als für die USA. Auch hier haben wir eine asymmetrische Ebene. Und der asymmetrischen Ebene müssen wir interessenorientiert vor unseren Interessen folgen. Und da ist der Weg, erst Zölle zu verfügen und dann miteinander zu reden, nicht diplomatisch und ist vor allen Dingen auch nicht klug.



wallstreetONLINE: Es lohnt sich aber an dieser Stelle auch mal ein Blick in die USA, und zwar insbesondere auf die Arbeitsmarktdaten, die von den Finanzmärkten immer besonders aufmerksam beobachtet werden. Die scheinen in den vergangenen Monaten ja deutlich positiver ausgewiesen worden zu sein, als sie in der Realität waren. Wie kommt das eigentlich?



Es hängt damit zusammen, dass man in den Vereinigten Staaten ganz anders die Arbeitsmarktdaten erhebt....

