LOS ANGELES, 29. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Anycubic präsentierte seine neuesten Innovationen an der Spitze des 3D-Drucks während der TCT Show 2024. Zu den Höhepunkten der Veranstaltung gehörten die Vorstellung des Kobra 3 Combo und des Photon Mono M7 Pro. Parallel zu diesen Fortschritten hat Anycubic auch seine neueste Software, Kunststoffe und Filamente vorgestellt, die allesamt darauf ausgelegt sind, die Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit zu verbessern. In dem Bestreben, die Kreativität und das Engagement der Gemeinschaft zu fördern, kündigte Anycubic auch den Start der mit Spannung erwarteten zweiten Staffel des User Co-Creation Challenge auf seiner Online-Community Makeronline an. Ziel dieser Initiative ist es, Anwendern weltweit die Möglichkeit zu geben, den Mehrfarbendruck und hochpräzise Anwendungen zu erforschen und neu zu gestalten.

Der Kobra 3 Combo, ein Mehrfarben-FDM-Drucker, baut auf dem Kobra 3 mit gesteigerter Geschwindigkeit auf und verfügt über die innovative Anycubic Color Engine (ACE) sowie über Verbesserungen für einen besseren Farbdruck. Der Photon Mono M7 Pro unterstreicht mit seiner intelligenten Unterstützung und seiner 14K-Präzision das Engagement von Anycubic, die Grenzen der Harzdrucktechnologie für Verbraucher zu erweitern.

„Wir freuen uns darauf, unsere neuen Produkte in L.A. zu präsentieren", sagte James Ouyang, Mitbegründer von Anycubic. „Bei einer Vor-Ort-Erfahrung können sie die beiden Produkte in der Praxis kennen lernen. Sie gehen über bloße Zahlen und Funktionen hinaus: Anycubic berücksichtigt bei jeder unserer Lieferungen viele Faktoren."

Anycubic Kobra 3 Combo: Mehrfarbiger 3D-Druck auf dem Vormarsch

Der Anycubic Kobra 3 Combo hat nach seiner Markteinführung im Mai 2024 große Aufmerksamkeit für seine Funktionalität erregt. Ausgestattet mit der fortschrittlichen Anycubic Color Engine Pro (ACE Pro), bietet der Anycubic Kobra 3 Combo mehrfarbigen 3D-Druck mit bedeutenden Firmware-Upgrades und einer Zusammenarbeit mit PANTONE. ACE Pro unterstützt bis zu acht Farben gleichzeitig und verfügt über eine RFID-Erkennung für nahtlose Qualität, eine aktive Trocknungsfunktion zur Bekämpfung von Feuchtigkeit und eine intelligente Seitentrocknung für 24-Stunden-Drucksessions. Das Anti-Tangling-Design sorgt für sanfte Farbübergänge, minimiert den Abfall und steigert die Effizienz. Ergänzt durch die Anycubic App, den Slicer und die Community-Plattform Makeronline bietet der Kobra 3 Combo ein umfassendes und benutzerfreundliches Mehrfarbdruckerlebnis.