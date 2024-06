Der DAX hat seit Mitte Juni keine klare Richtung vorgegeben, nachdem er um 700 Punkte gefallen ist. Die Anleger sind unsicher, ob es zu einer nachhaltigen Erholung oder einer Fortsetzung der Korrektur kommen wird. Die durchschnittliche Schwankungsbreite bleibt überschaubar, da große Bewegungen in beide Richtungen möglich sind. Die aktuellen Unsicherheiten hängen von den Inflationsdaten aus den USA und den französischen Neuwahlen ab. Viele Anleger verschieben geplante Neuengagements auf die kommende Woche, um Risiken zu vermeiden. Die gestern veröffentlichten Wirtschaftsdaten deuten auf eine leichte Abschwächung der US-Wirtschaft hin, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed im September erhöht. Die Entscheidung über Zinssenkungen hängt auch von den Präsidentschaftswahlen ab, um den Verdacht der Wahlbeeinflussung zu vermeiden. Die Volatilität am Aktienmarkt hat sich erhöht, und der DAX sowie der Dow Jones verhalten sich wechselhaft. Der Nasdaq 100 zeigt weiterhin eine starke Performance. Der chinesische Aktienmarkt, insbesondere der Hang Seng Index, bewegt sich entlang der Fibonacci-Marken und zeigt eine klare Korrekturstruktur. Es wird empfohlen, vorsichtig zu handeln und auf klare Signale zu warten, bevor neue Positionen eingegangen werden. Anleger sollten die Entwicklungen an den Märkten genau beobachten und ihre Strategien entsprechend anpassen.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 18.265PKT auf L&S Exchange (28. Juni 2024, 23:00 Uhr) gehandelt.