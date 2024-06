Eurowings konnte jedoch einen Streik abwenden, indem sie eine Vereinbarung mit der Gewerkschaft und dem Bodenpersonal von Wings Handling Palma trafen. Die Vereinbarung verbessert die Einsatzbedingungen der Mitarbeiter und berücksichtigt die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Die Gewerkschaft hatte zunächst zu Streiks ab dem 1. Juli aufgerufen, was die Abfertigung von Hunderten von Mallorca-Flügen gefährdet hätte. Eurowings versprach unter anderem die Umwandlung von Teilzeitverträgen und zusätzlichen Urlaubsanspruch im Sommer. Die Lufthansa-Tochter fliegt die meisten Verbindungen aus Deutschland auf die Balearen-Insel.

Das Bodenpersonal von Wings Handling Palma (WHP) für die Fluggesellschaft Eurowings auf dem Flughafen von Mallorca wurde von der Gewerkschaft GVA zu Streiks aufgerufen. Die Angestellten drohten mit Arbeitskämpfen aufgrund von Angriffen auf ihre Rechte, mangelnder Risikoprävention, veralteter Ausrüstung, schlechter Ausbildung und geschlechtsspezifischer Benachteiligung. Die Streiktage wurden für den 1., 5., 7., 10., 12. und 13. Juli angekündigt. Die 265 Beschäftigten hatten mit der Gewerkschaft gedroht, die Arbeit niederzulegen, was zu Verspätungen und Ausfällen bei Mallorca-Flügen führen könnte.

In einer anderen Entwicklung hat der Lufthansa-Konzern Jens Fehlinger zum neuen Chef der Schweizer Tochter Swiss ernannt. Der Luftfahrtsystem-Ingenieur wird am 1. Oktober die Leitung der Swiss übernehmen. Fehlinger war zuvor für die Lufthansa-Gruppe tätig und leitete das Krisenmanagement-Büro während der Corona-Pandemie. Zuletzt baute er als Geschäftsführer die neue Regional-Fluglinie City Airlines auf. Sein Vorgänger Dieter Vranckx wechselt in den Konzernvorstand.

Die Situation bei Lufthansa bleibt jedoch herausfordernd, da das Unternehmen mit dem schwierigen Marktumfeld für Airlines weltweit konfrontiert ist. Trotz Rekordjahren und positiven Entwicklungen gibt es auch Schatten und ein ungünstiges Marktumfeld für Airlines. Die Prognose von Lufthansa wurde gekürzt, während andere Airlines, insbesondere in den USA, gute Entwicklungen verzeichnen. Trotzdem bleibt der Investitionsansatz in Lufthansa für einige Anleger herausfordernd.

