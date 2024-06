Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutz angesichts der Übernahme von Blue Star Power Systems in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Mit der Übernahme expandiert der Motorenbauer im Bereich der Stromerzeugungsaggregate und erweitert sein Produktportfolio, was strategische Möglichkeiten schafft. Die DEUTZ AG hat über ihre Tochtergesellschaft DEUTZ Corporation einen Vertrag über den Erwerb von 100% der Anteile an Blue Star Power Systems, einem Hersteller von Stromerzeugungsaggregaten, unterzeichnet. Blue Star Power Systems entwickelt, produziert und vertreibt diesel- und gasbetriebene GenSets in den USA und Kanada. Die Übernahme wird voraussichtlich zu einem jährlichen Zusatzumsatz von mehr als 100 Mio. USD führen und die EBITDA-Marge des DEUTZ-Konzerns steigern. Die Finanzierung des Erwerbs wird derzeit geprüft, wobei eine vollständige Fremdkapitalfinanzierung die Eigenkapitalquote des Unternehmens verringern würde. Die "Dual+"-Strategie des Unternehmens zielt darauf ab, ein zukunftsfähiges Portfolio aufzubauen und sich durch die Erweiterung des Produktökosystems widerstandsfähiger aufzustellen. Der Erwerb von Blue Star Power Systems ist der erste Schritt in Richtung eines neuen Geschäftsbereichs mit Fokus auf dezentraler Energieversorgung. Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2024 abgeschlossen. Die Aktie von Deutz zeigt derzeit keine signifikante Aufbruchsstimmung und wird weiterhin im normalen Bewertungsschema eines Maschinenbauers gehandelt. Trotz der hohen Gelder im Rüstungssektor, die eine Sonderkonjunktur im Kurs rechtfertigen würden, spiegelt sich dies bisher nicht im Aktienkurs wider.

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,55 % und einem Kurs von 6,035EUR auf Tradegate (28. Juni 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.