Die Ölpreise haben am Donnerstag leicht zugelegt, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent 86,10 US-Dollar kostete, was einem Anstieg von 85 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate stieg um 80 Cent auf 81,70 Dollar. Die leichte Schwäche des US-Dollars half den Ölpreisen, da ein schwächerer Dollar Rohöl für Käufer aus anderen Währungsräumen günstiger macht und somit die Nachfrage stützt. Die Erdölpreise haben in den letzten Wochen Schwierigkeiten, eine klare Richtung zu finden, da entscheidende Impulse fehlen. Das Preisniveau wird durch geopolitische Konflikte und Krisen im Nahen Osten sowie das knappe Angebot des erweiterten Ölkartells Opec+ unterstützt. Außerhalb des Verbunds ist das Angebot jedoch reichlich, was den Preisauftrieb begrenzt.

Der Kreml sieht nach der Entscheidung der EU-Staats- und Regierungschefs zur neuen Führung der Europäischen Union schlechte Perspektiven für das Verhältnis zwischen Moskau und Brüssel. Die designierte neue EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werden kritisch betrachtet, da sie als russophob gelten. Seit der russischen Invasion in der Ukraine vor mehr als zwei Jahren ist das Verhältnis zwischen Moskau und Brüssel stark belastet, auch aufgrund der zahlreichen Sanktionen der EU gegen Russland.

Am Freitag stiegen die Ölpreise moderat, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent 86,90 US-Dollar kostete, was einem Anstieg von 51 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate stieg um 54 Cent auf 82,28 Dollar. Die Erdölpreise bewegen sich weiterhin in einer engen Handelsspanne, wobei geopolitische Konflikte und das knappe Angebot des erweiterten Ölkartells Opec+ das Preisniveau unterstützen. Insgesamt fehlen jedoch weiterhin entscheidende Impulse für eine klare Richtung der Ölpreise.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 84,95USD auf Lang & Schwarz (29. Juni 2024, 13:00 Uhr) gehandelt.