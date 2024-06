Die Deutsche Beteiligungs AG plant die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 100 Millionen Euro, fällig im Jahr 2030. Die Schuldverschreibungen werden in neue und/oder bestehende Aktien der Gesellschaft wandelbar sein und ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA angeboten. Der jährliche Kupon soll zwischen 5,0 und 5,5 Prozent liegen, mit einer Wandlungsprämie zwischen 22,5 und 27,5 Prozent des Referenzaktienkurses. Die Platzierung soll voraussichtlich am oder um den 5. Juli 2024 erfolgen. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für Co-Investitionen und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Rossmann Beteiligungs GmbH und Mitglieder des Vorstands haben Interesse bekundet, sich an der Platzierung zu beteiligen. Die Gesellschaft plant, die Wandelschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen. Die Transaktion unterliegt einem Lock-up von 90 Tagen nach dem Valutierungstag. Die erfolgreiche Platzierung der Wandelschuldverschreibungen unterstreicht die Attraktivität des Geschäftsmodells der Deutschen Beteiligungs AG für Investoren. Die Gesellschaft ist seit 1985 börsennotiert und konzentriert sich auf Investitionen im Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Die DBAG verwaltet oder berät Vermögen in Höhe von rund 2,6 Milliarden Euro und ist seit 2020 auch in Italien vertreten. Die Platzierung der Wandelschuldverschreibungen wurde erfolgreich abgeschlossen, mit einem Gesamtnennbetrag von 100 Millionen Euro und einem Wandlungsrecht in nennwertlose neue und/oder bestehende Stückaktien der Gesellschaft. Die Wandelschuldverschreibungen sind am 5. Januar 2030 endfällig und werden mit 5,5 Prozent p.a. verzinst. Die Zinsen sind halbjährlich nachträglich zu zahlen. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 30,7952 Euro festgelegt. Die Platzierung erfolgte ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für Co-Investitionen und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die erfolgreiche Platzierung der Wandelschuldverschreibungen unterstreicht die Attraktivität des Geschäftsmodells der Deutschen Beteiligungs AG für Investoren.

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,93 % und einem Kurs von 25,40EUR auf Tradegate (28. Juni 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.