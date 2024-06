Der Aufsichtsrat der Lenzing Gruppe hat Rohit Aggarwal zum neuen Vorstandsmitglied bestellt. Er wird im dritten Quartal den Geschäftsbereich Fasern übernehmen und nach dem Ausscheiden von Stephan Sielaff als CEO der Lenzing Gruppe fungieren. Aggarwal verfügt über langjährige Erfahrung in leitenden Positionen der Textil- und Chemieindustrie und hat ein fundiertes Verständnis für internationale Märkte und effiziente Managementteams. Stephan Sielaff wird das Unternehmen spätestens Ende März 2025 verlassen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Cord Prinzhorn lobte Sielaffs Führung während herausfordernder Zeiten und begrüßte Aggarwal als internationale Führungskraft, die das Kerngeschäft von Lenzing gut kennt.

Aggarwal äußerte sich positiv über seine neue Rolle und die Möglichkeit, Lenzing als führenden Akteur der nachhaltigen Faserindustrie zu stärken. Die Lenzing Gruppe produziert Spezialfasern auf Basis von Cellulose und Recyclingmaterial und arbeitet an innovativen Lösungen für die Textil- und Vliesstoffhersteller. Das Unternehmen strebt eine effiziente Nutzung von Rohstoffen an und unterstützt die Transformation der Textilindustrie hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Mit einem klaren Klimaaktionsplan will Lenzing die Treibhausgasemissionen reduzieren und bis 2050 ein Netto-Null-Ziel erreichen.

In einer weiteren Mitteilung wurde bekannt gegeben, dass Aggarwal zum Chief Fiber Officer und designierten CEO ernannt wurde, während Stephan Sielaff seinen Vertrag als Vorstandsvorsitzender nicht verlängern wird. Die Lenzing Gruppe setzt sich für eine nachhaltige Produktion von Fasern ein und arbeitet an der Entwicklung innovativer Produkte entlang der Wertschöpfungskette. Das Unternehmen strebt an, die Textilindustrie in eine Kreislaufwirtschaft zu transformieren und die Ziele des Pariser Übereinkommens und des "Green Deals" der EU zu unterstützen.

Insgesamt zeigt sich die Lenzing Gruppe mit den Personalentscheidungen und der strategischen Ausrichtung optimistisch für die Zukunft. Aggarwal wird eine wichtige Rolle dabei spielen, das Unternehmen als führenden Akteur in der nachhaltigen Faserindustrie zu positionieren und die Ziele in Bezug auf Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft zu erreichen.

Die Lenzing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,03 % und einem Kurs von 33,30EUR auf Tradegate (28. Juni 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.