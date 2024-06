Am Donnerstag gab der Euro im US-Handel einen Teil seiner Tagesgewinne wieder ab und kostete zuletzt 1,0701 US-Dollar. Konjunkturdaten von beiden Seiten des Atlantiks hatten keinen klaren Einfluss auf die Entwicklung des Euros. Die schwedische Krone stand unter Druck, da weitere Lockerungen der Geldpolitik in Aussicht gestellt wurden, um der rückläufigen Inflation entgegenzuwirken.

Der Euro hat sich am Freitag bis zum Mittag von anfänglichen Verlusten erholt und kostete zuletzt 1,0705 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0696 Dollar festgesetzt. Die Unsicherheit über den Wahlausgang in den USA nach der ersten TV-Debatte im Präsidentschaftswahlkampf führte zu einer Stärkung des Dollars als Reserve- und Fluchtwährung. Konjunkturdaten aus der Eurozone zeigten keine großen Veränderungen, und die Zinserwartungen an die EZB blieben unverändert. Am Nachmittag wurden Preisdaten aus den USA erwartet, die Hinweise auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed geben könnten.

Am Freitag bewegte sich der Euro im US-Handel kaum und kostete zuletzt 1,0713 US-Dollar. Die Unsicherheit über den Wahlausgang in den USA nach der TV-Debatte führte zu einer Stärkung des Dollars. Konjunkturdaten aus der Eurozone zeigten keine signifikanten Veränderungen, und die Zinserwartungen an die EZB blieben stabil. In den USA fielen Zahlen zum privaten Konsum etwas schwächer aus als erwartet, was die Möglichkeit von Zinssenkungen erhöhte.

Am Freitagmorgen fiel der Euro unter die Marke von 1,07 US-Dollar und kostete 1,0690 Dollar. Die moderaten Dollar-Gewinne wurden mit der ersten TV-Debatte im US-Präsidentschaftswahlkampf erklärt. Im Tagesverlauf wurden zahlreiche Preisdaten erwartet, die Hinweise auf die Geldpolitik der EZB und der Fed geben könnten.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 1,071USD auf Forex (28. Juni 2024, 23:00 Uhr) gehandelt.