Die Aktien von H&M sind nach enttäuschenden Quartalszahlen stark eingebrochen. Im frühen Handel verloren sie 13,4 Prozent auf 168,60 schwedische Kronen. Der Umsatz im Juni lag sechs Prozent unter dem Vorjahreswert, was vor allem auf schlechtes Wetter und hohe Vergleichswerte zurückzuführen ist. Trotzdem hält der neue H&M-Chef an seinem Jahresziel fest, eine operative Marge von 10 Prozent anzustreben. Die kanadische Bank RBC bewertet die Aktie weiterhin positiv, während die Deutsche Bank Research sie mit einem Kursziel von 165 schwedischen Kronen zum Verkauf empfiehlt. Analysten sind geteilter Meinung über die Zukunftsaussichten des Modehändlers, der seit Jahresbeginn knapp fünf Prozent an Börsenwert verloren hat.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 14,86EUR auf Tradegate (28. Juni 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.