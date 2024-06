Die Kurse deutscher Bundesanleihen blieben am Donnerstag weitgehend stabil, wobei der Euro-Bund-Future um 0,02 Prozent auf 132,03 Punkte stieg. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 2,44 Prozent. Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA hatten nur geringe Auswirkungen auf die Kurse. Während das Geldmengenwachstum in der Eurozone anstieg, trübte sich die Wirtschaftsstimmung leicht ein. In den USA wuchs die Wirtschaft im ersten Quartal stärker als erwartet, und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gingen zurück. Die bevorstehenden Parlamentswahlen in Frankreich sorgten für Verunsicherung, was zu einem Anstieg der Rendite französischer Staatsanleihen führte.

Am Freitag verzeichneten deutsche Bundesanleihen leichte Kursgewinne, wobei der Euro-Bund-Future um 0,09 Prozent auf 132,16 Punkte stieg. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen ging leicht zurück auf 2,44 Prozent. Preisdaten aus Frankreich und Italien zeigten eine leichte Rückgang der Inflation. In den USA gab es eine TV-Debatte im Präsidentschaftswahlkampf, bei der Präsident Biden als schwächer angesehen wurde. Dies hatte jedoch zunächst nur begrenzte Auswirkungen auf den Anleihemarkt. Später am Tag wurden Preisdaten aus den USA erwartet, die Hinweise auf die Geldpolitik der Fed geben könnten.

Am Donnerstag verzeichneten deutsche Bundesanleihen weitere Kursverluste, wobei der Euro-Bund-Future um 0,10 Prozent auf 131,88 Punkte fiel. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg leicht auf 2,47 Prozent. An diesem Tag entschieden einige Zentralbanken über ihren Kurs, und es wurden Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA erwartet.

Am Freitag sanken die deutschen Bundesanleihen bis zum Abend, wobei der Euro-Bund-Future um 0,33 Prozent auf 131,60 Punkte fiel. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 2,49 Prozent. Vor der Parlamentswahl in Frankreich stieg die Rendite für französische Staatsanleihen, und die Stimmung am Markt war angespannt. Die Umfragen deuteten auf einen möglichen Regierungswechsel hin, was die Finanzmärkte verunsicherte. Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA beeinflussten die Zinserwartungen nur geringfügig.

