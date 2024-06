USU World Future 2go: KI und Technologie-Highlights in historischem Ambiente Die USU Software AG veranstaltete die 15. USU World Future 2go unter dem Motto "Shaping the Powerhouse of IT" im historischen Kraftwerk von Rottweil. Über 350 Fach- und Führungskräfte nahmen an Vorträgen, Diskussionsrunden und persönlichen …