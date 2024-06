Der Bau des ersten deutschen LNG-Importterminals an Land hat offiziell in Stade bei Hamburg begonnen. Das Terminal soll 2027 in Betrieb gehen und wird von mehreren privaten Unternehmen errichtet. Die Kosten belaufen sich auf rund eine Milliarde Euro. Zum symbolischen Baubeginn waren Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Tschechiens Industrieminister Jozef Síkela anwesend. Der tschechische Energiekonzern CEZ hat bereits LNG-Lieferungen für das Terminal in Stade gebucht.

Umweltverbände kritisieren den Bau des Terminals, da LNG ein fossiler Energieträger ist und die Klimaziele gefährden könnte. Der BUND hat Klage gegen den Bau beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingereicht. Der Bund hatte den Bau von LNG-Terminals an Nord- und Ostsee vorangetrieben, um unabhängiger von russischen Gaslieferungen zu werden. In Deutschland gibt es bisher mehrere schwimmende Terminals, die langfristig durch drei Terminals an Land ersetzt werden sollen.