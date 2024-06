Am Freitag, den 28. Juni 2024 stehen verschiedene Wirtschafts- und Finanztermine an. Unter anderem finden Hauptversammlungen von Unternehmen wie About You und BNP Paribas statt. Zudem werden Konjunkturdaten wie die Arbeitslosenquote in Japan und Verbraucherpreise in verschiedenen Ländern veröffentlicht. In Deutschland wird das Ifo-Institut das Geschäftsklima in Ostdeutschland veröffentlichen und das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut HHWI wird eine Analyse zu Immobilienpreisen vorstellen.

Ein besonderes Ereignis ist die Eröffnung der größten Tankstelle für Pflanzenöl-Diesel im Osten Deutschlands durch die Deutsche Bahn in Halle (Saale). Des Weiteren wird die Stadt Frankfurt eine Umweltprämie für Autofahrer zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs vorstellen. In Brüssel findet der zweite und letzte Tag des EU-Gipfels statt, während in Iran die Präsidentschaftswahl stattfindet.