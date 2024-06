Die The Platform Group AG hat aufgrund einer starken Nachfrage das Zielvolumen ihrer Unternehmensanleihe 2024/2028 erreicht und die Zeichnungsfrist vorzeitig beendet. Die Anleihe war bei nationalen und internationalen Investoren sehr gefragt. Die Zeichnungsfrist endete am 1. Juli 2024 um 12:00 Uhr MESZ. Die Anleihe hat eine Laufzeit von vier Jahren und ein Zielvolumen von EUR 25 Mio. Der jährliche feste Zinssatz liegt zwischen 8 % und 9 %. Der Emissionserlös soll für Unternehmensakquisitionen, die Rückführung von Verschuldung, Investitionen in die Software-Plattform und allgemeine Geschäftszwecke verwendet werden. Die Anleihe wird an der Frankfurter Wertpapierbörse im Quotation Board notiert und innerhalb von sechs Monaten im Nordic ABM der Osloer Börse. Die Privatplatzierung wird von Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, begleitet. Der Wertpapierprospekt steht zum Download auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung. Die Veröffentlichung richtet sich nicht an Personen in den USA, Kanada, Australien oder Japan. Die The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen mit 16 Standorten in Europa und einem Umsatz von 441 Mio. Euro im Jahr 2023. Die Hauptversammlung der Gesellschaft verlief erfolgreich, mit über 40 Aktionären, die den Beschlussvorschlägen des Vorstands und Aufsichtsrats zustimmten. Stefan Schütze wurde erneut in den Aufsichtsrat gewählt, während Dr. Olaf Hoppelshäuser ein neues Mitglied wurde. Stefan Schütze bleibt Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Die The Platform Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 8,48EUR auf Tradegate (28. Juni 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.