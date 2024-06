DAX – Trendkanal zurückzuerobern reicht nicht aus

Die gute Nachricht ist: der Trendkanal wurde zurückerobert. Die schlechte Nachricht: Es konnte bislang keine neue Aufwärtsdynamik entwickelt werden. Dies ist insofern nicht verwunderlich, als dass die Kaufsignale bei den Indikatoren lediglich für die jüngste Gegenbewegung ausgereicht haben. Inzwischen befinden sich die Indikatoren wieder im neutralen Bereich und können daher keine Hilfe für eine weitere Anstiegsbewegung darstellen. Somit hat der DAX zwar die untere Begrenzung des alten Abwärtstrendkanals wieder überwunden, für eine weitere Anstiegsbewegung dürfte aber kurzfristig kaum genug Zuversicht im Markt vorhanden sein. Wichtig wäre für die kommende Woche, dass das jüngste Tief nicht unterschritten wird.

Dow Jones – Unsicherheit nimmt zu, Wahlkampf spielt noch keine Rolle

Der Dow Jones hat in der vergangenen Woche auf der Stelle getreten. Zuletzt wurden nur noch sehr kleine Kerzenkörper hinterlassen. Der Doji am Freitag hat zudem einen recht großen Schatten und einen ebenso großen Docht hinterlassen. Somit sind die Marktteilnehmer offenbar unentschlossen was die weitere Entwicklung des Marktes betrifft. Das erste TV-Duell der beiden Präsidentschaftskandidaten für die anstehen Wahlen ist insgesamt eher enttäuschend verlaufen, wurde an der Börse aber kaum beachtet. Die Indikatoren sind in den neutralen Bereich gefallen und helfen derzeit nicht weiter. Der Markt bewegt sich aktuell in einer recht großen Range und notiert hier in der Mitte dieser Range. Somit kann derzeit nur von einer Seitwärtsbewegung gesprochen werden, die sicher noch eine gewisse Zeit anhalten wird.

Gold – Unterstützung hat erneut gehalten

Die kleine Unterstützungszone ist zuletzt getestet und wieder gehalten worden. Der kurzfristige Abwärtstrend, der im Mai begonnen hatte, ist noch so lange intakt, bis das jüngste kleine Top überwunden wird. Die Unterstützungszone dürfte mit zunehmender Dauer immer tragfähiger werden. Ungeachtet dessen sollte in den kommenden Wochen eine Entscheidung fallen, ob der übergeordnete Aufwärtstrend weitergeführt werden kann oder ob die Unterstützung unterschritten wird.

Öl – Richtungsentscheidung dürfte anstehen

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Öl ist immer ein volatiles Handelsinstrument gewesen und wird dies auch in Zukunft bleiben. Der Eintritt in die Widerstandszone hat bislang noch keine Änderung der Lage nach sich gezogen. Ein Ausbruch nach oben ist derzeit mit der gleichen Wahrscheinlichkeit zu versehen, wie ein Einbruch aus dieser Zone nach unten. Die Indikatoren generieren gerade Verkaufssignale, weshalb zumindest die untere Region der Widerstandszone angelaufen werden dürfte.

Bitcoin/USD – Unterstützung ist tragfähig - noch

Bitcoins sind nach wie vor ein viel diskutiertes Investment, welches eine gewisse Faszination auf die Marktteilnehmer ausübt. Die Erwartungshaltung, dass diese Kryptowährung ja eigentlich nur steigen kann, ist sehr ausgeprägt. Trotzdem darf nicht verkannt werden, dass auch Bitcoin den Marktkräften von Angebot und Nachfrage unterliegt und somit auch für einen längeren Zeitraum negativ performen kann. Die aktuell erreichte Unterstützungszone konnte zuletzt zwar gehalten werden, ist aber recht dynamisch angelaufen worden. Im überverkauften Bereich notierende Indikatoren können hier nur wenig helfen, da dies bereits seit einiger Zeit der Fall ist. Sollte die Unterstützung wirklich gehalten werden, ist eine schnelle Anstiegsbewegung in den kommenden Wochen wieder möglich. Ein Unterschreiten dieser Zone dürfte Abwärtsdynamik auslösen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

