Die Aktie von Nvidia befindet sich seit vergangener Woche in einer scharfen Korrektur. Jetzt erhält der Wert Unterstützung durch das Research-Haus Jefferies.

Das war in dieser Woche für unsere wallstreetONLINE Community besonders interessant. Unten finden Sie die spannendsten Artikel aus der aktuellen Kalenderwoche zum Nachlesen.

Die Bäume wachsen nicht in den Himmel, auch nicht für Nvidia. Wie das negative Chart-Signal zu werten ist und ob es möglicherweise auch Auswirkungen auf den Gesamtmarkt hat, das erklärt Ralph Malisch vom Smart Investor.

Die Aktie von Rheinmetall handelt vor dem Wochenende erneut mit Verlusten. Damit dürfte eine dynamische Abwärtsbewegung kaum noch zu verhindern sein.

Schon vor den Zahlen ist man bei Wolfe Research mega bullish für die Aktie von Micron. Das Kursziel wurde kräftig angehoben.

Die Aktie von IBM verbindet das Beste aus zwei Welten: KI-Exposure und eine attraktive Dividendenrendite sowie eine solide Ausschüttungshistorie.

Zwei Wochen nach dem Börsenstart des britischen Kult-Tech-Unternehmens Raspberry Pi melden sich die ersten Analysten zu Wort.

See's Candies, Teil von Warren Buffetts Berkshire Hathaway, startet eine Kooperation mit McConnell's Fine Ice Creams.

Der Aktie von SMA Solar ist am Donnerstag ein kleines Intraday-Reversal gelungen. Grund hierfür ist ein weiterer Insider-Kauf.

Quartalsberichte von Aurora Cannabis gleichen einer Wundertüte. Überraschungen sind fast garantiert; zuletzt waren es überwiegend negative. Und so sah man auch dem aktuellen Quartalsbericht angespannt entgegen.

Der Krypto-Sektor zeigt derzeit eine Marktstimmung, die so schlecht ist wie seit dem Zusammenbruch der Skandalbörse FTX Ende 2022 nicht mehr.

Meistdiskutierte Wertpapiere

Top & Flop Werte der Kalenderwoche 26/24

In der vergangenen Woche verzeichneten die Top-Werte im Dax starke Performances. Covestro führte die Liste mit einem Anstieg von 8,84 % an, gefolgt von SAP mit 5,33 % und MTU Aero Engines mit 4,03 %. Auch Deutsche Telekom und Siemens konnten mit Zuwächsen von 2,62 % bzw. 2,09 % überzeugen. Auf der anderen Seite mussten Airbus, Rheinmetall, Merck, RWE und Continental Verluste hinnehmen, wobei Airbus mit einem Rückgang von 14,34 % am stärksten betroffen war.