ROM (dpa-AFX) - Italien erwartet in diesem Sommer etwa 6,5 Millionen Urlauber aus Deutschland - so viele wie aus keinem anderen Land. Dies geht aus einer Erhebung hervor, die der Tourismusverband Assoturismo Confesercenti am Wochenende veröffentlichte.

Die meisten Bundesbürger werden demnach auch dieses Jahr wieder ans Meer fahren oder an die großen italienischen Seen wie zum Beispiel den Gardasee. Großer Beliebtheit erfreut sich weiterhin auch Südtirol mit seinen Bergen. In Italiens nördlichster Region wird vielfach Deutsch gesprochen.