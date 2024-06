In einer Zeit, in der Anleger zunehmend unsicher über die Richtung der globalen Wirtschaft und der Finanzmärkte sind, gewinnen dividendenstarke Aktien an Bedeutung. Eine solche Dividendenperle, die immer wieder das Interesse auf sich zieht, ist die Southern Company . Mit einer beeindruckenden Dividendenhistorie und einer starken Position im Energieversorgungssektor bietet dieses Unternehmen eine attraktive Mischung aus Sicherheit und stetigem Einkommen.

Die Dividendenpolitik von Southern Company ist durch eine klare und berechenbare Linie gekennzeichnet. Das 23. Jahr in Folge hat das Unternehmen seine Dividende konsequent erhöht. Damit dürfte es in zwei Jahren in die elitäre Gruppe der Dividenden-Aristokraten aufgenommen werden, zu der unter anderem British American Tobacco zählt, der Aristokrat mit der höchsten Rendite von allen, den wir uns vor zwei Wochen vorgenommen hatten. Für IBM aus dem Dividenden-Radar vom vergangenen Samstag ist nächstes Jahr schon Stichtag!

Der Trend zu kontinuierlich steigenden Ausschüttungen dürfte sich bei Southern fortsetzen, trotz der Herausforderungen, denen sich die Energiewirtschaft gegenübersieht, wie regulatorische Änderungen und der Übergang zu nachhaltigeren Energiequellen. Das Unternehmen ist stolz auf seine Kontinuität und betont, dass seine Dividende 2024 bereits das 76. Jahr in Folge mindestens so hoch war wie im Jahr davor.

Bei der jüngsten Dividendenerhöhung am 22. April erklärte Konzernchef Christoper C. Womack: "Die heutige Entscheidung des Vorstands von Southern Company unterstreicht unser langjähriges Wertversprechen an unsere Aktionäre, ein regelmäßiges, vorhersehbares und nachhaltiges Dividendenwachstum zu bieten, das durch unsere erstklassigen, staatlich regulierten Versorgungsunternehmen und unsere Energieinfrastruktur mit langfristigen Verträgen unterstützt wird."

Finanzielle Stabilität und operative Exzellenz

Die finanzielle Gesundheit des Versorgers ist ein weiterer Schlüsselpunkt, der für seine Attraktivität als Dividendenaktie spricht. Das Unternehmen verfügt über stabile Einnahmequellen, die hauptsächlich aus regulierten Märkten stammen, was vorhersehbare Cashflows und damit eine zuverlässige Dividendenzahlung ermöglicht. Diese finanzielle Stabilität wird durch eine solide Bilanz untermauert, die das Unternehmen in die Lage versetzt, Investitionen in die Infrastruktur zu tätigen, ohne die Dividendenausschüttungen zu gefährden.

Der Blick in die Zukunft: Nachhaltigkeit und Wachstum

Ein wesentlicher Aspekt der Strategie von Southern Company ist die Investition in saubere und erneuerbare Energiequellen. Das Unternehmen hat bedeutende Investitionen in Wind-, Solar- und Kernenergie angekündigt, die nicht nur dazu beitragen sollen, die Umweltauswirkungen zu minimieren, sondern auch die langfristige Nachhaltigkeit des Unternehmens sichern sollen.

Diese zukunftsorientierten Schritte sind entscheidend, um im Wettbewerb bestehen zu können und wurden auch von Investoren und Analysten mit Applaus aufgenommen.

Die Risiken nicht unterschätzen

Trotz der vielen positiven Aspekte ist es wichtig, dass Investoren auch die potenziellen Risiken im Auge behalten, die mit einer Investition in Southern Company verbunden sind. Der Energiesektor ist hochreguliert, was bedeutet, dass politische und regulatorische Entscheidungen erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit haben können. Zudem erfordern die ambitionierten Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien hohe Anfangsinvestitionen, die sich erst über einen längeren Zeitraum amortisieren.

Dementsprechend zeigen sich auch die Experten skeptisch, was die Kursentwicklung des Versorgers angeht. Die 21 von MarketScreener erfassten Analysten raten im Schnitt dazu, die Aktie aufzustocken. Ihr mittleres Kursziel von 77,35 US-Dollar entspricht allerdings ziemlich genau dem aktuellen Kurs der Aktie. In der jüngsten Beurteilung vom 21. Juni hat Morgan Stanley die Aktie mit einem Kauf-Rating zwar positiv eingeschätzt, den Zielkurs dabei aber gleichzeitig auf 71 US-Dollar gesenkt.

Fazit: Ein solides Investment für Dividendenjäger

Für langfristig orientierte Anleger, die Wert auf eine solide Dividendenrendite und finanzielle Stabilität legen, bietet Southern Company eine überzeugende Anlagemöglichkeit. Die starke Position im regulierten Energiemarkt, kombiniert mit dem Engagement für nachhaltige Energieprojekte, positionieren das Unternehmen gut für zukünftiges Wachstum und anhaltende Dividendenerträge.

Die fortlaufende Investition in zukunftsweisende Technologien sichert zudem seine Rolle als führender Akteur im Energiesektor und macht die Aktie zu einem attraktiven Ziel für Dividendeninvestoren, die auch in unsicheren Zeiten auf beständige Erträge setzen möchten.

Um mit der Southern-Aktie auf ein monatliches passives Einkommen von 1000 US-Dollar zu kommen, beziehungsweise auf 12.000 US-Dollar im ganzen Jahr, benötigen Investoren bei einer Jahresdividende von 2,86 US-Dollar insgesamt etwa 4196 Anteilsscheine des Unternehmens. Diese kosten an der US-Börse aktuell rund 325.000 US-Dollar (303.500 Euro). Zum Vergleich: Bei IBM waren es 309.700 Euro und beim Aristokraten-Champion BAT rund 121.000 Euro. In einer ganz anderen Liga spielt der Rendite-König Hoeg mit lediglich 52.920 Euro.

Übersicht zur Dividende von Southern*

Marktkapitalisierung: 85 Milliarden US-Dollar

Dividende erhöht: 23 Jahre in Folge

Dividende nicht reduziert: 76 Jahre in Folge

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in zehn Jahren: ca. 3,3% p.a.

Zeitplan

22.04.2024: Dividendenankündigung

17.05.2024: Notierung ex Dividende

20.05.2024: Record Date

06.06.2024: Dividendenzahlung

* Quelle: Southern Company, wallstreetONLINE.

GJ Div.rendite in % Dividende in US-Dollar 2027e 4,00e 3,10e 2026e 3,90e 3,02e 2025e 3,80e 2,94e 2024e 3,69e 2,86e 2023 3,96 2,78 2022 3,78 2,70 2021 3,82 2,62 2020 4,13 2,54 2019 3,86 2,46 2018 5,42 2,38 2017 4,78 2,30

* Quellen: Southern, FactSet, wallstreetONLINE.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befindet sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion