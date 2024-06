Während die deutsche Nation nun im Fußballfieber ist und nach dem Sieg gegen Dänemark auf ein neues Sommermärchen hofft gibt es in anderen Regionen der Welt sehr bedrohliche Entwicklungen. Brot und Spiele waren schon immer ein geeignetes Mittel, um das Volk von den wahren Problemen der Welt abzulenken. So droht im Sommer nicht nur der Israel-Krieg zu eskalieren und sich auf Libanon auszuweiten, sondern nun auch der Ukraine-Krieg und aus beiden Kriegen könnte ein dritter Weltkrieg entstehen. Der serbischen Präsident Aleksandar Vučić warnt vor einem großen europäischen Krieg in 3 Monaten und auch der ungarischen Präsident Orban warnt davor, dass die NATO einen Krieg mit Russland anstrebt. In Frankreich droht der Spaltung der Nation und möglicherweise ein Richtungswechsel nach rechts, falls Le Pen die Parlamentswahlen gewinnen sollte. Dann haben wir ein neues Europa. Die USA befinden sich schon jetzt im Wahlkampf, wo Trump jetzt seinen neuen 5 Punkte Friedensplan für die Ukraine vorgestellt hat. Wenn er die Wahl gewinnen sollte, wird er ihn auch umsetzten. Bei dem Rededuell gegen Biden ging Trump klar als Sieger hervor.

Risikogeneigte Anleger können Aktien aus Kasachstan direkt online über den Broker Freedom Finance (Freedom Broker) aus Zypern erwerben, wenn Sie zuvor dort ein Konto eröffnen, was unter folgendem Link leicht möglich ist:

https://freedom24.com/invite_from/2952896 .

Andreas Männicke gibt seine Einschätzungen über die neuen Chancen in Osteuropa auch in seinem Börsenbrief EAST STOCK TRENDS (www.eaststock.de) und in seinem neuen EastStockTV-Video, Folge 233 unter www.YouTube.com.

Kommt nun ein Sommermärchen oder ein böses Sommererwachen?

Deutschland ist im Fußballfieber und erhofft sich nun ein Sommermärchen. Dabei wird das Volk abgelenkt. Brot und Spiele waren schon immer ein geeignetes Mittel, um das Volk von den wahren Problemen abzulenken. In Israel und in der Ukraine scheint sich der Krieg auszuweiten und damit zu eskalieren. Israel bereitet sich auf einen Krieg mit dem Libanon vor und im Ukraine-Krieg schaltet sich unter Führung der USA immer mehr die NATO ein. Macron will nun Ausbilder in die Ukraine schicken, um die ukrainischen Soldaten bei der Benutzung der westlichen Waffen auszubilden.

Seite 2 ► Seite 1 von 7