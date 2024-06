Deutsche Bank bündelt Compliance und Finanzkriminalität in Vorstandsmandat Die Deutsche Bank bündelt die Verantwortlichkeiten im Bereich Compliance sowie in der Abteilung gegen Finanzkriminalität in einem eigenen Vorstandsmandat. Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank habe dazu Laura Padovani mit Wirkung zum 1. Juli in den …