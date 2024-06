Jahrelange gemeinsame Anstrengungen in der gesamten Branche haben Netze, Dienste und das Geschäftsumfeld auf die groß angelegte kommerzielle Nutzung von 5.5G vorbereitet. Li ist der Ansicht, dass Geschäftsmodellinnovationen und die Integration von Fähigkeiten der Schlüssel zur Maximierung der Investitionsrendite in 5.5G sind, damit die Netzbetreiber voll durchstarten können – mit dem Schwerpunkt auf einem differenzierten Nutzererlebnis.

„Das Zeitalter der mobilen KI ist angebrochen", so Li. „Um neue Formen ungenutzter Nachfrage zu stimulieren, können Netzbetreiber ihre Netzwerk-, Cloud- und KI-Fähigkeiten integrieren, um eine differenzierte Palette von vernetzten Erlebnissen zu bieten. Netzbetreiber sollten diese gute Gelegenheit nutzen, um innovative Geschäftsmodelle zu erforschen und eine Verlagerung von der Monetarisierung über einen Faktor hin zu mehreren Faktoren voranzutreiben – von der Monetarisierung des Datenverkehrs zur Monetarisierung des Erlebnisses selbst. Dies ist der Schlüssel zur Schaffung eines größeren Nutzens für alle Arten von Nutzern und zur führenden Entwicklung der Branche in der Ära der mobilen KI."

Li betonte, dass ein hochwertiges Angebot der Schlüssel zur Stimulierung einer neuen Nachfrage ist. Er verglich die Mobilfunkbranche mit der Luftfahrtindustrie in den 1970er Jahren, als die Fluggesellschaften begannen, den Passagieren differenzierte Kabinendienste anzubieten, indem sie die Kabinensitze in First Class, Business Class und Economy Class einteilten und dann weitere personalisierte Serviceangebote wie Flughafenlounges und Privilegien für Dritte einführten. Damit wurde ein neues Kapitel der Monetarisierung von Erfahrungen in der Luftfahrtindustrie aufgeschlagen.

Bis heute hat die Mobilfunkbranche durch ununterbrochene technologische Innovationen und Geschäftsmodelle ein unglaubliches Wachstum erzielt. Und jetzt, so Li, sei die Zeit gekommen, an einem innovativeren Angebot zu arbeiten. Im Zuge der Weiterentwicklung der Mobilfunktechnologie zu 5.5G sollte die Branche ihre Netz-, Cloud- und KI-Fähigkeiten integrieren, um eine neue und latente Nachfrage bei den Nutzern zu wecken. Dies wird dazu beitragen, die Modernisierung der Industrie voranzutreiben und ein robusteres, schnelleres Wachstum zu erzielen.