Die drei Pfeiler von Cathay FHC für die Energiewende: Investitionen und Finanzierung im Bereich der erneuerbaren Energien, innovative Zusammenarbeit im Bereich der erneuerbaren Energien und die Nutzung von Kernkompetenzen zur Innovation von Dienstleistungen.

TAIPEI, 30. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Nachhaltige Finanzen steigern die Wettbewerbsfähigkeit des Netto-Null-Wandels. Am 26. Juni nahm Lee Chang-Ken, Präsident von Cathay Financial Holdings (Cathay FHC), persönlich am „Climate Investment Summit" an der Londoner Börse (LSEG) teil und war damit im zweiten Jahr in Folge der einzige Redner aus Taiwan. Aufbauend auf dem Konsens der 28. UN-Klimakonferenz (COP28) zum Thema „Transformation des Energiesystems und Abkehr von fossilen Brennstoffen" im Jahr 2023 erörterte Lee am Beispiel Asiens die Herausforderungen und Lösungen bei der Förderung erneuerbarer Energien und berichtete von den branchenübergreifenden Bemühungen und greifbaren Ergebnissen von Cathay FHC bei der Förderung von Initiativen für erneuerbare Energien. Dies zeigt, dass der taiwanesische Finanzsektor bei der Umsetzung des Netto-Null-Wandels auf globaler Ebene erfolgreich ist.