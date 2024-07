BERLIN (dpa-AFX) - Zum Auftakt der möglicherweise entscheidenden Woche im Koalitionsringen um den nächsten Haushalt zeigt sich der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr optimistisch. Auf die Frage, ob das Bündnis im Streit darüber zerbrechen werde, sagte er dem Portal web.de: "Nein. Wir haben jetzt dreimal bewiesen, dass wir auch unter schwierigen Bedingungen einen Haushalt aufstellen können." Die Gespräche zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wurden auch am Wochenende intensiv fortgesetzt.

Ziel ist es, bis zum 17. Juli den Haushalt für das kommende Jahr im Kabinett zu verabschieden. Damit dies gelingen kann, müsste es in den kommenden Tagen zumindest eine politische Einigung auf die wichtigsten Punkte geben. Denn die Fachleute im Finanzministerium brauchen rund zwei Wochen, um eine solche Einigung in einen beschlussreifen Entwurf zu übersetzen. Das Zeitfenster für diesen Terminplan schließt sich damit in dieser Woche, in der auch der Bundestag zu den letzten Sitzungen vor der Sommerpause zusammenkommt. Ursprünglich war schon der 3. Juli als Zielmarke genannt worden, dieser Termin ist aber inzwischen obsolet.