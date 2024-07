LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zur Bahn:



"In der Schweiz, deren Team bei der EM die Bahn bisher am häufigsten genutzt hat, wird seit langer Zeit sehr viel mehr in das Schienennetz investiert als in Deutschland. Entsprechend besser sind auch Qualität und Zuverlässigkeit des Zugangebots. Bezeichnend für die deutsche Verkehrspolitik ist ein Vorgang, der sich parallel zur EM abspielt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) fehlt rund eine Milliarde Euro in seinem Etat für die Autobahnen (...) Wissing hat nun offenbar die fehlende Milliarde gefunden - und zwar bei der Bahn. Der will er eine Milliarde Euro streichen und in den Autobahn-Etat umschichten."/yyzz/DP/nas