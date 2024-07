SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut Raketen abgefeuert. Der Start zweier Raketen im Westen des Nachbarlandes sei am frühen Montagmorgen (Ortszeit) erfasst worden, teilte der Generalstab in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul mit. Es handelte sich demnach um ballistische Raketen, deren Erprobung Nordkorea durch UN-Beschlüsse untersagt ist. Solche Raketen können je nach Bauart mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden.

Eine Kurzstreckenrakete flog den Angaben zufolge etwa 600 Kilometer in nordöstlicher Richtung. Später sei eine weitere Rakete in gleicher Richtung etwa 120 Kilometer weit geflogen. Wo beide Raketen niedergingen, war zunächst unklar. Weitere Daten zu den Raketenstarts würden zusammen mit dem US-Militär noch überprüft, hieß es.

Nordkorea hatte am Sonntag eine gemeinsame Militärübung der USA mit Südkorea und Japan in internationalen Gewässern südlich der koreanischen Halbinsel kritisiert und mit "offensiven und überwältigenden Gegenmaßnahmen" gedroht. In einer von den Staatsmedien veröffentlichten Erklärung warf das Außenministerium in Pjöngjang den USA vor, strategische Ziele zu verfolgen, indem sie einen "trilateralen Militärblock"mit den beiden Ländern dafür benutzten. Die Strategie ziele auf eine Hegemonie nicht nur in Nordostasien, sondern weltweit ab.

Die dreitägige Übung "Freedom Edge" der drei Länder, die auch der Abschreckung Nordkoreas dienen sollte, war am Samstag geendet. An der Übung beteiligen sich Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe, einschließlich des Flugzeugträgers "USS Theodore Roosevelt" und Zerstörer der drei Länder. Die trilaterale Übung soll den Angaben der beteiligten Staaten nach in Zukunft erweitert werden./dg/DP/zb