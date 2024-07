SEATTLE (dpa-AFX) - Der kriselnde Flugzeugbauer Boeing steht offenbar vor dem Abschluss der Übernahme von Spirit Aerosystems . Damit würde der wichtige Zulieferer wieder zurück unter das Konzerndach geholt werden. Schon länger wird kritisiert, die Abspaltung der einstigen Boeing-Sparte habe es schwer gemacht, die Qualitäts-Standards einzuhalten.

Boeing zahle den Kaufpreis in Form von Aktien, Spirit werde bei dem Deal mit rund 4,7 Milliarden Dollar bewertet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht zum Montag. Boeing übernehme auch 3,5 Milliarden an Spirit-Schulden, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Der Deal, über den bereits seit Längerem spekuliert wird, sei am Sonntag festgezurrt wurden und könne am Montag offiziell verkündet werden.