Historische Daten von Dow Jones Market Data zeigen, dass der S&P 500 in den 13 Jahren, in denen er in der ersten Jahreshälfte um 15 Prozent oder mehr stieg, fast ausnahmslos im Plus endete. In 7 dieser 13 Jahre übertraf der Index in der 2. Jahreshälfte die erste. Der mittlere Zuwachs betrug 3 Prozent.

Interessant ist, dass in den 11 von 13 Jahren, in denen der S&P 500 in der 1. Jahreshälfte um mehr als 15 Prozent stieg, weitere Fortschritte in der zweiten Jahreshälfte erzielt wurden. Der durchschnittliche Jahresgewinn lag bei 26,7 Prozent. Sollte dieser Trend anhalten, könnte der Index bis Ende 2024 laut einer Datenauswertung des Finanznachrichtenportals Barron's um weitere 10 Prozent steigen.