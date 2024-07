WDH/DAX-FLASH Erholung hält an - Front gegen Le Pen nach erster Frankreich-Wahl Nach der ersten Runde der Frankreich-Wahl dürfte der Dax seine jüngste Stabilisierung am Montag fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent höher auf 18 365 Punkte. In …