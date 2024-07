Zudem gesellt sich noch die Parlamentswahl in Frankreich hinzu, die für unklare politische Verhältnisse sorgt und damit der Fokus in den zwei Wahlgängen bis zum 7. Juli auf unser Nachbarland gerichtet bleibt. Spätestens am 7. Juli wird der volle Wahlausgang feststehen.

Für das heimische Leitbarometer könnte dies eine Fortsetzung der seit einer Woche andauernden Seitwärtsbewegung zwischen grob 18.045 und in der Spitze 18.363 Punkten bedeuten, der Fokus liegt auf der intensiv umkämpften Kursmarke von 18.200 Punkten sowie dem dort befindlichen EMA 50 auf Tagesbasis. Noch immer sind Abwärtsrisiken im Markt vorhanden, unterhalb der Junitiefs könnte im Zuge einer Sommerflaute ein Verkaufssignal mit Zielen bei 17.875 und 17.500 Punkten drohen. Auf der Oberseite müsste das Barometer für eine längere Anstiegsphase mindestens den Bereich von 18.400 Punkten knacken, in diesem Fall könnten Kursziele um 18.633 und darüber bei 18.707 Punkten ausgerufen werden. Für beide Fälle werden weiter unten passende Scheine vorgestellt, sobald Bewegung in das heimische Leitbarometer kommt.