FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der ersten Runde der Frankreich-Wahl dürfte der Dax die neue Börsenwoche mit deutlichen Gewinnen eröffnen. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Leitindex gewann am Montagmorgen 1,2 Prozent auf 18 448 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird rund 1,2 Prozent im Plus erwartet.

In Frankreich kämpfen Rechtsnationale und bürgerliche Parteien nach der ersten Runde der Parlamentswahl um die Macht im Land. Marine Le Pens Rassemblement National (RN) hofft nach ihrem erwartungsgemäßen Erstrundensieg, die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung zu holen und so an die Regierung zu kommen. Ihr Vorsprung ist aber weiger deutlich ausgefallen als befürchtet.