Boeing kauft Zulieferer Spirit zurück - Airbus will einige Werke übernehmen Der kriselnde Flugzeugbauer Boeing will seinen wichtigen Zulieferer Spirit Aerosystems in einem rund 4,7 Milliarden Dollar schweren Aktien-Deal zurückholen. Über die Übernahme wurde schon seit längerem spekuliert. Inklusive der Spirit-Schulden …