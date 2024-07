HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schott Pharma von 38 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem diffusen Mai wähnte Analystin Victoria Lambert die Aktie des Pharma-Zulieferers in einer am Montag vorliegenden Studie in einem Erholungsmodus. Doch sie betonte zugleich die noch vorhandenen Unsicherheiten, die einer richtigen Neubewertung noch im Wege stünden. Es bestehe weiterhin eine gewisse Skepsis hinsichtlich des Währungsmanagements und der zukünftigen Einnahmeströme aus dem mRNA-Bereich./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2024 / 16:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 31,18EUR auf Tradegate (01. Juli 2024, 08:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Victoria Lambert

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m