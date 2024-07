Capgemini übernimmt Lösch & Partner und verstärkt in Deutschland das Systems Engineering im Automobilbereich

Paris/München (ots) - Capgemini (http://www.capgemini.com) gibt den Kauf von Lösch und Partner mit Sitz in München bekannt. Mit dem Erwerb wird das Angebot rund um Application Lifecycle Management und Systems Engineering insbesondere für Automobilhersteller gestärkt. Die Transaktion wurde am 28. Juni 2024 abgeschlossen.



Seit Gründung im Jahr 1984 hat sich Lösch & Partner eine umfangreiche Expertise bei den führenden Software-Tools und den zugehörigen Prozessen für das Application Lifecycle Management und Systems Engineering in der Automobilbranche aufgebaut. Lösch und Partner zählt als Boutique-Unternehmen zu den erfahrensten Anbietern dieser Leistungen in Deutschland und hat mit Capgemini eine Reihe an gemeinsamen Kunden aus dem Automobilumfeld.