Marine le Pen könnte am kommenden Sonntag bei der Stichwahl Probleme haben, sich gegen das Bündnis gegen ihre Partei durchzusetzen. Das Risiko eines radikalen Politikwechsels in Frankreich hat abgenommen und das Aufatmen an den Börsen ist heute Morgen deutlich zu spüren. Der Deutsche Aktienindex springt über das Hoch der Vorwoche und macht damit den Weg frei für eine Fortsetzung der Erholung.

In Paris steigen die Kurse von französischen Staatsanleihen, die Renditen fallen wieder. Bleibt noch der kommende Sonntag als Risiko. Bei einer absoluten Mehrheit der rechtspopulistischen Partei von Le Pen könnte die Staatsverschuldung weiter steigen und die zulässigen Höchstgrenzen überschreiten. Eine zu hohe Neuverschuldung könnte zur Herabstufung der Bonität Frankreichs durch Kreditratingagenturen führen. Es droht eine Neuauflage der Euroschuldenkrise.