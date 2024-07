Puma stattet vier Teams in der aktuellen Fußball-Europameisterschaft aus. Adidas kleidet sieben Mannschaften ein, darunter auch Deutschland, während Nike neun Teams ausrüstet. Beim Public Viewing und in den Stadien ist das Trikot von Check24, das Millionen von Puma-Shirts an Kunden verteilt hat, häufig zu sehen. Das Shirt von Check24 ist nicht vollständig kostenlos, da es im Rahmen eines Tippspiels an Teilnehmer abgegeben wurde, die im Grunde genommen mit ihren Daten "bezahlt" haben. Trotz allem hat die Aussicht auf geringere Umsätze bei dem US-Sportartikelhersteller Nike die Stimmung in der Branche gedrückt. Puma-Aktien fielen bei den Nebenwerten im MDax um etwa drei Prozent, während JD Sports an der Londoner Börse um 4,3 Prozent nachgaben. Nike prognostiziert einen zehnprozentigen Umsatzrückgang im Sommer.

