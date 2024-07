LONDON, 1. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Jo Malone London freut sich, eine Zusammenarbeit mit einer Persönlichkeit anzukündigen, die weithin mit Freundlichkeit in Verbindung gebracht wird. Der kleine Bär mit dem großen Herzen: Paddington. Der geliebte Bär ist der Inbegriff dafür, das Beste in jedem Menschen zu sehen und "einfach nur so" zu geben. Er hat das britische Parfüm- und Lifestyle-Unternehmen zu einer Reihe von limitierten, duftenden Geschenken inspiriert.

Neben dem Kölnisch Wasser gibt es vier limitierte Geschenkkollektionen - darunter eine in einem speziellen Kofferdesign, das von Paddingtons Koffer inspiriert ist - mit Jo Malone Londons Favoriten aus den Kategorien Kölnisch Wasser, Heim und Bad & Körper. Jedes einzelne ist bereit, an die Liebsten verschenkt zu werden, einfach weil sie wunderbar sind.

„Paddington, der Liebling der Kindheit und nun auch unser neuester Mitarbeiter, weckt Erinnerungen an lustige Sommerreisen mit dem Zug, um die britische Landschaft und die Küste zu erkunden - immer mit einem Picknick im Schlepptau. Und wenn es um unser Orange Marmalade Cologne geht, gab es wirklich keinen anderen Partner, mit dem wir unseren Duft lieber teilen würden - oder ein Marmeladen-Sandwich, um genau zu sein."

- Jo Dancey, Präsident der globalen Marke

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Jo Malone London, um den wunderbaren Duft Orange Marmalade zu feiern, der von Paddingtons Lieblingsessen inspiriert ist. Es ist aufregend zu sehen, wie beide Marken zusammenkommen, um das britische Erbe sowie die gemeinsamen Werte der Freundlichkeit und Großzügigkeit in einer Kampagne zu feiern, die Paddingtons Wesen so schön einfängt."

- Françoise Guyonnet, EVP Kids Brands STUDIOCANAL & CEO The Copyrights Group (ein STUDIOCANAL-Unternehmen)

Was auch immer der Anlass sein mag - ob ein Dankeschön, ein bedeutsames Date oder einfach nur so - Jo Malone London geht mit Großzügigkeit an die Sache heran. Wie groß oder klein auch immer der Anlass für ein Geschenk sein mag, wir wollen ihn zu einem besonderen machen. Einfach so.