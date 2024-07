Das zweite Quartal war an den US-amerikanischen Märkten dank der starken Big Techs auch noch einmal positiv. Von jetzt an blicken wir in die zweite Jahreshälfte: Ein direkter weiterer Rückgang in der gefährlichen charttechnischen Position wurde letzte Woche erst einmal abgewendet. Aber der schwache Freitag kam an einem sehr ungünstigen Punkt und die Analogie zum März ist noch einwandfrei für den Nasdaq und Nvidia.

Die große Frage ist: handelt es sich um einen einmaligen Effekt aufgrund des Rebalancings zum Quartalsende. Oder war diese Kehrtwende der Auftakt einer Zitterpartie, die die neue Unsicherheit rund um Joe Biden und den demokratischen Kandidaten widerspiegelt? Denn Unsicherheit schätzt der Markt überhaupt nicht und sich zu diesem Zeitpunkt auf einen neuen potentiellen Präsidenten einstellen, würde so manchen Investor erst einmal an die Seitenlinie treten lassen.

Die amerikanische Inflation kam letzte Woche im Rahmen der Erwartungen zurück. In der neuen Woche werden deutsche und europäische Inflationsdaten am Montag und Dienstag, sowie die Rede von Jerome Powell und die amerikanischen Arbeitsmarktdaten am Dienstag und Freitag zentrale Impulse setzen.

Am Donnerstag haben die amerikanischen Börsen zum Independence Day geschlossen und schließen auch am Mittwoch früher. Wenn Investoren also größere Anpassungen vornehmen wollen, müssen sie sich beeilen und das kann für reichlich Volatilität sorgen. Es ist Zeit wachsam zu sein.

Gastautor: Lars Wißler